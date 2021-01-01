Знакомая погибшего капитана рассказала о его жалобах на состояние «Онеги»

Рыболовецкое судно «Онега» (Фото: МЧС России)

Капитан затонувшего траулера «Онега» Александр Баранов жаловался на состояние корабля. Об этом РБК рассказала его знакомая.

«Наш общий друг сообщил мне, что Саша погиб. Знаю, что когда он поехал получать это судно, оказалось, что оно очень ржавое, — об этом он тоже говорил нашим общим знакомым», — сообщила она.

Женщина рассказала, что Александр очень любил свою работу. У него осталась мать, жена и сын школьного возраста.

Рыболовецкое судно «Онега» затонуло утром 28 августа. По предварительным данным, причиной рушения стало обледенение корабля. Из 19 членов экипажа удалось спасти только двоих. Еще одного рыбака нашли мертвым, сообщалось, что он умер от обморожения и висел на спасательном круге. Сейчас продолжаются поиски оставшихся 16 человек, в них задействована авиация.

Друг выжившего рыбака на условиях анонимности сообщил РБК, что не смог ним связаться после крушения, так как телефон Катюхина недоступен.«До этого мы с ним ходили на «Александре Мироненко» (рыболовецкое судно. — РБК) от другой компании. Руслан работал матросом на фабрике по обработке рыбы», — сообщил он.