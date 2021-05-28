Росавиация сообщила о количестве самолетов из ЕС над Белоруссией за сутки

Многие европейские авиакомпании приняли решение облетать воздушное пространство Белоруссии после вынужденной посадки летевшего из Афин в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Рейс приземлился в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о бомбе. После посадки белорусские силовики арестовали находившегося на борту экс-главреда Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.

В Белоруссии против Протасевича возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, он был включен КГБ в список террористов. Telegram-канал Nexta освещал акции протеста в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года.

На следующий день после экстренной посадки Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и рекомендовал европейским перевозчикам не осуществлять полеты над республикой, однако законодательная норма еще не вступила в силу. К этому решению также присоединились Великобритания и Украина.

Сейчас от полетов в воздушном пространстве Белоруссии уже отказались авиакомпании Austrian Airlines, Air France, Finnair, Lufthansa, AirBaltic и KLM. Франция, Великобритания, Швеция и Финляндия приостановили разрешение на полеты, выданное белорусскому национальному перевозчику «Белавиа».