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Бизнес ,  
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Росавиация сообщила о количестве самолетов из ЕС над Белоруссией за сутки

Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Авиакомпании европейских стран за прошедшие сутки выполнили 113 авиарейсов через территорию Белоруссии, а 53 — в облет. Об этом на своем сайте сообщила Росавиация.

«Европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам», — отмечено в сообщении.

По информации ведомства, российские авиакомпании за сутки выполнили 134 рейса через Белоруссию.

Росавиация также уточнила, что уведомила иностранные авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из/в Европы в/через Россию, возможно, потребуется больше времени для оформления соответствующих разрешений. «Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний», — пояснили там.

ICAO проведет расследование посадки самолета Ryanair в Минске
Политика
Фото:Reuters

Многие европейские авиакомпании приняли решение облетать воздушное пространство Белоруссии после вынужденной посадки летевшего из Афин в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Рейс приземлился в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о бомбе. После посадки белорусские силовики арестовали находившегося на борту экс-главреда Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.

В Белоруссии против Протасевича возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, он был включен КГБ в список террористов. Telegram-канал Nexta освещал акции протеста в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года.

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На следующий день после экстренной посадки Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и рекомендовал европейским перевозчикам не осуществлять полеты над республикой, однако законодательная норма еще не вступила в силу. К этому решению также присоединились Великобритания и Украина.

Сейчас от полетов в воздушном пространстве Белоруссии уже отказались авиакомпании Austrian Airlines, Air France, Finnair, Lufthansa, AirBaltic и KLM. Франция, Великобритания, Швеция и Финляндия приостановили разрешение на полеты, выданное белорусскому национальному перевозчику «Белавиа».

воздушное пространство Росавиация Белоруссия Запрет полетов
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