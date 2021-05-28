Росавиация сообщила о количестве самолетов из ЕС над Белоруссией за сутки
«Европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов с использованием воздушного пространства Белоруссии и 53 рейса по альтернативным маршрутам», — отмечено в сообщении.
По информации ведомства, российские авиакомпании за сутки выполнили 134 рейса через Белоруссию.
Росавиация также уточнила, что уведомила иностранные авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из/в Европы в/через Россию, возможно, потребуется больше времени для оформления соответствующих разрешений. «Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний», — пояснили там.