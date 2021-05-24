Британия потребовала от авиакомпаний ограничить полеты над Белоруссией

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Власти Великобритании заявили, что местные авиакомпании должны ограничить полеты над Белоруссией из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом написал в Twitter министр транспорта королевства Грант Шэппс.

«Я поручил Управлению гражданской авиации Великобритании направить требование к авиакомпаниям избегать воздушное пространство Белоруссии, чтобы обеспечить безопасность пассажиров», — сообщил он.

Министр также объявил, что Великобритания приостанавливает разрешение на полеты для белорусской Belavia. Ранее глава МИД страны Доминик Рааб пригрозил властям Белоруссии серьезными последствиями из-за инцидента.