Роскомнадзор потребовал удалить оскорбляющий ветеранов пост в Instagram

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Роскомнадзор потребовал от компании Facebook Inc. удалить публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Противоправная публикация была обнаружена ведомством в социальной сети Instagram», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили об уголовной ответственности за распространение на территории России информации, очерняющей воинскую славу и память защитников Отечества, а также унижающей честь и достоинство ветерана.

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