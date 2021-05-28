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Общество ,  
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Роскомнадзор потребовал удалить оскорбляющий ветеранов пост в Instagram

Фото: Saqib Majeed / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Saqib Majeed / Keystone Press Agency / Global Look Press

Роскомнадзор потребовал от компании Facebook Inc. удалить публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Противоправная публикация была обнаружена ведомством в социальной сети Instagram», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили об уголовной ответственности за распространение на территории России информации, очерняющей воинскую славу и память защитников Отечества, а также унижающей честь и достоинство ветерана.

Суд утвердил штраф Навальному по делу о клевете на ветерана
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Президент Владимир Путин 5 апреля подписал закон о наказании за оскорбление ветеранов ВОВ. За нарушение закона предусмотрен штраф от 3 млн до 5 млн руб. либо лишение свободы сроком до пяти лет.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от «Единой России» во главе с Ириной Яровой 22 февраля после того, как по делу о клевете на ветерана оштрафовали на 850 тыс. руб. Алексея Навального.

Роскомнадзор Instagram пост
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