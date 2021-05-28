Участнику Pussy Riot дали 10 суток ареста за осеннюю акцию с флагами ЛГБТ

Тим Бесцвет (Фото: flutim / Instagram)

Тверской районный суд арестовал участника Pussy Riot Тима Бесцвета на 10 суток из-за акции с радужными флагами на здании ФСБ на Лубянке, которая прошла еще в октябре 2020 года. Об этом РБК сообщил адвокат Мансур Гильманов.

По его словам, Бесцвета признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации митинга (ч.8 ст. 20.2 КоАП России). Защита планирует обжаловать решение суда.

«Мы считаем его невиновным, он правонарушения не совершал», — сказал Гильманов.

Он уточнил «Новой газете», что заседание суда откладывалось более пяти раз в связи с болезнью судьи и неявкой привлекаемого лица.