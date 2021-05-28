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Политика ,  
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Участнику Pussy Riot дали 10 суток ареста за осеннюю акцию с флагами ЛГБТ

Тим Бесцвет
Тим Бесцвет (Фото: flutim / Instagram)

Тверской районный суд арестовал участника Pussy Riot Тима Бесцвета на 10 суток из-за акции с радужными флагами на здании ФСБ на Лубянке, которая прошла еще в октябре 2020 года. Об этом РБК сообщил адвокат Мансур Гильманов.

По его словам, Бесцвета признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации митинга (ч.8 ст. 20.2 КоАП России). Защита планирует обжаловать решение суда.

«Мы считаем его невиновным, он правонарушения не совершал», — сказал Гильманов.

Он уточнил «Новой газете», что заседание суда откладывалось более пяти раз в связи с болезнью судьи и неявкой привлекаемого лица.

Pussy Riot вывесила радужные флаги на ФСБ и администрации президента
Общество

В пресс-службе Тверского районного суда Москвы подтвердили РБК, что Темуужин Самбуудаваагийн (Тим Бесцвет) был арестован на 10 суток.

Участники Pussy Riot 7 октября 2020 года вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный.

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Активисты приурочили акцию ко дню рождения президента России Владимира Путина, а выбор зданий объяснили тем, что это «главные символы российской государственности».

Они требовали расследовать преследования геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, принять закон о запрете дискриминации по принципу гендера и сексуальной ориентации, легализовать однополые партнерства.

После акции были задержаны некоторые ее участники, в том числе представительницы Pussy Riot Мария Алехина и Вероника Никульшина. В октябре 30 суток ареста дали участнику группы Pussy Riot Александру Софееву.

адвокат арест Pussy Riot новости
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