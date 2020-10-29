Журналиста Давлетгильдеева задержали после акции с радужными флагами

Фото: wearepussyriot / Facebook

В Москве сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД задержали креативного продюсера «Сноба», журналиста Рената Давлетгильдеева. Об этом сообщил РБК его адвокат — Мансур Гильманов. «Задержали его в 11:15 в Москве, когда выходил из места временного пребывания — из квартиры. Он приехал из Петербурга по делам. Его доставили в Мещанский отдел полиции, я сейчас туда подъезжаю. Задерживали оперативники Центра противодействия экстремизму за акцию с радужными флагами», — добавил он.

Дежурный офицер пресс-службы столичного управления МВД сообщил РБК, что на момент публикации не располагает информацией о задержании журналиста.

Ранее Давлетгильдеев принимал участие в акции панк-группы Pussy Riot. Активисты развесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, отдела полиции района Басманный, Министерства культуры и Верховного суда.

Участники панк-группы сопроводили акцию требованием принять закон о запрете дискриминации на основе гендера и сексуальной ориентации, отменить запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, легализовать однополые партнерства и расследовать преследования представителей ЛГБТ в Чечне.