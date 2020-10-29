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Журналиста Давлетгильдеева задержали после акции с радужными флагами

Фото:wearepussyriot / Facebook
Фото: wearepussyriot / Facebook

В Москве сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД задержали креативного продюсера «Сноба», журналиста Рената Давлетгильдеева. Об этом сообщил РБК его адвокат — Мансур Гильманов. «Задержали его в 11:15 в Москве, когда выходил из места временного пребывания — из квартиры. Он приехал из Петербурга по делам. Его доставили в Мещанский отдел полиции, я сейчас туда подъезжаю. Задерживали оперативники Центра противодействия экстремизму за акцию с радужными флагами», — добавил он.

Дежурный офицер пресс-службы столичного управления МВД сообщил РБК, что на момент публикации не располагает информацией о задержании журналиста. 

Ранее Давлетгильдеев принимал участие в акции панк-группы Pussy Riot. Активисты развесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, отдела полиции района Басманный, Министерства культуры и Верховного суда.

Pussy Riot вывесила радужные флаги на ФСБ и администрации президента
Общество

Участники панк-группы сопроводили акцию требованием принять закон о запрете дискриминации на основе гендера и сексуальной ориентации, отменить запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, легализовать однополые партнерства и расследовать преследования представителей ЛГБТ в Чечне.

После акции задержали ее участников. В числе задержанных были представительницы Pussy Riot Мария Алехина и Вероника Никульшина. Адвокат Дмитрий Захватов сообщил РБК, что активисток, как и других участников акции, привлекут к ответственности за нарушение законодательства о собраниях, митингах и демонстрациях (ст. 5.38 КоАП РФ).

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Адвокат сообщил об аресте участника Pussy Riot за акцию с флагами ЛГБТ
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Pussy Riot вывесила радужные флаги на ФСБ и администрации президента
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В Москве задержали мундепа после акции Pussy Riot
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