В Москве рабочего госпитализировали после падения части памятника Крылову

Фото: АГН «Москва»

Мужчина получил травмы и был госпитализирован после падения на него части монумента баснописцу Ивану Крылову на Патриарших прудах. Об этом сообщают источник «Пятого канала» и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«В ходе реставрационных работ на памятнике Крылову на Патриарших прудах рабочий повредил часть монумента, и она упала на его ногу», — сказал собеседник агентства. Пострадавшего госпитализировали.

По данным источника, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.

Как уточнил источник «Пятого канала», рабочий копал яму под памятником, в результате чего осколок, который, по предварительным данным, представлял собой часть книги, упал на него. По его информации, рабочий находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе префектуры ЦАО РБК сообщили, что ГКУ «Мосреставрация» заключило контракт на ремонт памятника с ООО «Реставрационная Мастерская «Наследие» сроком до 13 июля 2021 года.