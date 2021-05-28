В Москве рабочего госпитализировали после падения части памятника Крылову
Мужчина получил травмы и был госпитализирован после падения на него части монумента баснописцу Ивану Крылову на Патриарших прудах. Об этом сообщают источник «Пятого канала» и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«В ходе реставрационных работ на памятнике Крылову на Патриарших прудах рабочий повредил часть монумента, и она упала на его ногу», — сказал собеседник агентства. Пострадавшего госпитализировали.
По данным источника, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.
Как уточнил источник «Пятого канала», рабочий копал яму под памятником, в результате чего осколок, который, по предварительным данным, представлял собой часть книги, упал на него. По его информации, рабочий находится в тяжелом состоянии.
В пресс-службе префектуры ЦАО РБК сообщили, что ГКУ «Мосреставрация» заключило контракт на ремонт памятника с ООО «Реставрационная Мастерская «Наследие» сроком до 13 июля 2021 года.