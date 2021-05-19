Общество , 19 мая, 12:30
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В центре Москвы при обрушении штукатурки с дома пострадали два человека
На Садовой-Спасской улице в центре Москвы обрушилась штукатурка фасада жилого дома, пострадали два человека, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
В ведомстве добавили, что двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Прокуратура организовала проверку и даст оценку действиям сотрудников управляющей компании, ответственных за содержание и обслуживание пострадавшего здания.
В феврале на Лубянском проезде в центре Москвы обрушились строительные леса. Инцидент произошел у пятиэтажного административного здания, которое было на реконструкции. В результате пострадал человек, его госпитализировали.