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В центре Москвы при обрушении штукатурки с дома пострадали два человека

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

На Садовой-Спасской улице в центре Москвы обрушилась штукатурка фасада жилого дома, пострадали два человека, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

В ведомстве добавили, что двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Прокуратура организовала проверку и даст оценку действиям сотрудников управляющей компании, ответственных за содержание и обслуживание пострадавшего здания.

В комплексе «Око» «Москва-Сити» объяснили «обрушение» части фасада
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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В феврале на Лубянском проезде в центре Москвы обрушились строительные леса.  Инцидент произошел у пятиэтажного административного здания, которое было на реконструкции. В результате пострадал человек, его госпитализировали.

Москва обрушение фасад здания пострадавшие
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