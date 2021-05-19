В центре Москвы при обрушении штукатурки с дома пострадали два человека

Фото: Прокуратура города Москвы

На Садовой-Спасской улице в центре Москвы обрушилась штукатурка фасада жилого дома, пострадали два человека, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

В ведомстве добавили, что двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Прокуратура организовала проверку и даст оценку действиям сотрудников управляющей компании, ответственных за содержание и обслуживание пострадавшего здания.

В феврале на Лубянском проезде в центре Москвы обрушились строительные леса. Инцидент произошел у пятиэтажного административного здания, которое было на реконструкции. В результате пострадал человек, его госпитализировали.