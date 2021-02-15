В Москве на Китай-городе обрушились строительные леса

Видео: ДТП и ЧП МОСКВА и МО/Telegram

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На Лубянском проезде в центре Москвы обрушились строительные леса. Об этом сообщает департамент транспорта со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел на Лубянском проезде, дом 21, строение 2. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Информация такая поступала, сейчас наше подразделение пребывает по адресу. Информация уточняется», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Позднее РБК заявили в ГУ МЧС, что в результате обрушения лесов пострадал человек, он госпитализирован. В главке также уточнили, что леса обрушились у пятиэтажного административного здания на реконструкции, которое расположено по адресу: Лубянский проезд, д. 25, стр. 1.