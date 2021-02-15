Общество , 15 фев, 16:16
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При обрушении строительных лесов на Китай-городе пострадал один человек
Один человек пострадал при обрушении строительных лесов на Китай-городе в Москве. Об этом рассказали РБК в ГУ МЧС по Москве.
«По уточненной информации в результате происшествия пострадал один человек. Он был госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.
Обрушение произошло у пятиэтажного административного здания на Лубянском проезде ранее 15 февраля. Оно находилось на реконструкции.
В районе обрушения затруднено движение личного транспорта. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда. Из-за происшествия в районе метро «Китай-город» временно изменили маршруты ряда автобусов.