При обрушении строительных лесов на Китай-городе пострадал один человек

Фото: АГН «Москва»

Один человек пострадал при обрушении строительных лесов на Китай-городе в Москве. Об этом рассказали РБК в ГУ МЧС по Москве.

«По уточненной информации в результате происшествия пострадал один человек. Он был госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.

Обрушение произошло у пятиэтажного административного здания на Лубянском проезде ранее 15 февраля. Оно находилось на реконструкции.

В районе обрушения затруднено движение личного транспорта. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда. Из-за происшествия в районе метро «Китай-город» временно изменили маршруты ряда автобусов.

