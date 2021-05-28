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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал возрастную группу для прививки «Спутником Лайт»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» будут использовать в России преимущественно для лиц до 60 лет. Об этом «РИА Новости» заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Преимущественно, мы будем его [препарат] использовать для лиц до 60 лет», — ответил он на вопрос о возможности использования «Спутника Лайт» в России.

«Спутник Лайт» зарегистрировали в начале мая. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 17 мая согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт», которая составит 342,36 руб.

Мурашко сообщил о большом интересе к вакцине «Спутник Лайт»
Общество
Фото:РФПИ / РИА Новости

На следующий день президент России Владимир Путин объявил, что четвертая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса скоро будет запущена в оборот.

Мурашко 20 мая анонсировал, что «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в первой половине июня. «Через три недели», — отметил он.

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной версией вакцины «Спутник V». Антиген-специфические антитела (IgG) вырабатываются на 28-й день после вакцинации, ее эффективность составляет около 80%.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Михаил Мурашко прививка Спутник Лайт
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