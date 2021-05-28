Мурашко назвал возрастную группу для прививки «Спутником Лайт»

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Однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» будут использовать в России преимущественно для лиц до 60 лет. Об этом «РИА Новости» заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Преимущественно, мы будем его [препарат] использовать для лиц до 60 лет», — ответил он на вопрос о возможности использования «Спутника Лайт» в России.

«Спутник Лайт» зарегистрировали в начале мая. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 17 мая согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт», которая составит 342,36 руб.

На следующий день президент России Владимир Путин объявил, что четвертая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса скоро будет запущена в оборот.