Минздрав назвал сроки поступления «Спутника Лайт» в гражданский оборот

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Однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот через три недели. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».

«Через три недели», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее о скором запуске в оборот четвертой зарегистрированной российской вакцины от коронавируса говорил президент России Владимир Путин. «Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая», — сказал он 18 мая.

«Спутник Лайт» зарегистрировали в начале мая. До него для вакцинации было разрешено использовать три отечественные вакцины — препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от Центра Чумакова.



«Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную версию вакцины «Спутник V». Антиген-специфические антитела (IgG) вырабатываются уже на 28-й день после вакцинации, а ее эффективность составляет около 80%.