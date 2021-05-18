Путин объявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от коронавируса

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В России в гражданский оборот скоро поступит четвертая вакцина от коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, трансляцию ведет канал «Россия 24».

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будут запущена в оборот четвертая», — сказал Путин.

О каком препарате идет речь, президент не уточнил.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в Центре им. Н.Ф.Гамалеи, была зарегистрирована в августе. После были одобрены к применению вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П.Чумакова.