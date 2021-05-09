Мурашко сообщил о большом интересе к вакцине «Спутник Лайт»

Фото: РФПИ / РИА Новости

К российской вакцине против коронавируса «Спутник Лайт» уже есть большой интерес. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Ее только зарегистрировали. Да, интерес большой», — сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали 6 мая. Как рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, ее эффективность составляет 79,4%.

В НИЦЭМ им. Гамалеи, разработавшем вакцину, заявили, что препарат эффективен против всех штаммов коронавируса, а антиген-специфические антитела (IgG) вырабатываются уже на 28-й день.