Кремль не увидел влияния обвинений Microsoft на саммит Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Обвинения Microsoft в кибератаках из России на госагентства США не приведут к напряженности перед встречей российского президента Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам кажется, что нет», — ответил Песков на вопрос, повлияет ли это на ход саммита.

Чтобы комментировать новые обвинения, надо знать все подробности, отметил Песков. «Это такое абстрактное заявление. Это все равно что нам сказать: «Нам представляется, что большая угроза исходит из Microsoft и программного обеспечения». Вот это будет такое же голословное обвинение», — сказал представитель Кремля.

Накануне в Microsoft сообщили, что хакерская группировка Nobelium из России атаковала несколько государственных агентств и организаций США, связанных с международным развитием, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека. Целью злоумышленников были 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 странах.