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Политика ,  
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Кремль не увидел влияния обвинений Microsoft на саммит Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Обвинения Microsoft в кибератаках из России на госагентства США не приведут к напряженности перед встречей российского президента Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нам кажется, что нет», — ответил Песков на вопрос, повлияет ли это на ход саммита.

Чтобы комментировать новые обвинения, надо знать все подробности, отметил Песков. «Это такое абстрактное заявление. Это все равно что нам сказать: «Нам представляется, что большая угроза исходит из Microsoft и программного обеспечения». Вот это будет такое же голословное обвинение», — сказал представитель Кремля.

В Microsoft обвинили хакеров из России в новой атаке на госагентства США
Технологии и медиа
Фото:Robert Giroux / Getty Images

Накануне в Microsoft сообщили, что хакерская группировка Nobelium из России атаковала несколько государственных агентств и организаций США, связанных с международным развитием, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека. Целью злоумышленников были 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 странах.

Представитель Microsoft утверждает, что первой атаке подверглась маркетинговая система американского Агентства по международному развитию (USAID), после чего хакеры разослали по разным адресам электронные письма с фишинговыми ссылками, при переходе по которыми на компьютеры пользователей загружалось вредоносное ПО. В результате хакеры получили доступ к данным пользователей. В Microsoft добавили, что часть атак была автоматически заблокирована программным обеспечением компании.

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Встреча Путина с Байденом должна состояться в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, пандемию и региональные конфликты. Песков ранее заявлял, что в Москве не ждут от этого саммита новой перезагрузки. По его словам, Путин и Байден смогут обменяться мнениями, но «ожидать, что в ходе одной встречи удастся выйти на понимание, было бы неверным». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Вашингтон ожидает «сложного разговора» во время саммита из-за конфронтации в тех сферах, где у стран есть разногласия.

Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков кибератаки Microsoft саммит
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