В Microsoft обвинили хакеров из России в новой атаке на госагентства США

По оценкам представителя компании Тима Берта, было атаковано свыше 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 странах

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Несколько организаций и государственных агентств Соединенных Штатов подверглись атакам хакерской группировки Nobelium из России, которую компания считает ответственной за взлом SolarWinds в 2020 году. Об этом заявил вице-президент Microsoft по безопасности клиентов Том Берт в своем блоге.

«На этой неделе мы наблюдали кибератаки злоумышленников Nobelium, нацеленные на государственные агентства, а также на научно-исследовательские, консалтинговые и некоммерческие организации», — рассказал Берт.

По данным вице-президента компании, целью злоумышленников были 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 странах. Он также отметил, что деятельность около четверти атакованных организаций связана с международным развитием, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека.

Представитель Microsoft утверждает, что пéрвой атаке подверглась маркетинговая система американского Агентства по международному развитию (USAID), после чего хакеры смогли разослать по разным адресам электронные письма с фишинговыми ссылками, при переходе на которые на компьютеры пользователей загружалось вредоносное программное обеспечение. После этого хакеры получали доступ к данным пользователей.