Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Самолет Президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

О том, что встреча президентов состоится 28 мая, ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнял, что в ходе переговоров Лукашенко и Путин будут говорить о состоянии белорусской экономики. В Кремле также сообщали, что Путин и Лукашенко обсудят совместные проекты в энергетике и экономике. «На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах», — указывалось в сообщении

Лукашенко говорил, что в ходе переговоров с Путиным будут обсуждаться в основном экономические вопросы. «Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика», — сказал он.

С начала 2021 года Лукашенко два раза приезжал в Россию: 22 февраля президенты встречались в Сочи, а 22 апреля — в Москве. В последний раз лидеры обсуждали сотрудничество в области безопасности, вопросы по Союзному государству и ситуацию в Донбассе

