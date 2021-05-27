Кремль назвал темы встречи Путина и Лукашенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 73,46 (-0,02) Инвестиции, 13:49
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 89,66 (-0,28) Инвестиции, 13:49
Главред Wonderzine ответила на намерение Manizha судиться с изданием Общество, 17:43 Британские власти поспорили с данными ФСБ о выдворении эсминца Политика, 17:40 Глава ЦБ предупредила об опасности наращивания ипотеки в России Недвижимость, 17:32 Рекордное число американцев дали положительный результат на наркотики Стиль, 17:18 «Аэрофлот» вывезет часть пассажиров отмененного рейса Air France в Москву Общество, 17:14 Пантеон Славы: куда хотели перенести могилы от стен Кремля Недвижимость, 17:13 Компания General Motors показала беспилотный луноход на видео Авто, 17:08 ЦБ выявил схему с получением нескольких ипотечных кредитов за день Финансы, 17:04 Крупные инвесторы купили биткоин на $3 млрд во время обвала цены Крипто, 16:55 Лавров отверг перенос переговоров из Минска фразой «не Кравчуку решать» Политика, 16:54 Путин заявил о растущей роли применения крылатых ракет Политика, 16:54 Водородный транспорт стал претендентом на деньги ФНБ Экономика, 16:52 Власти Подмосковья ввели штрафы за нарушение правил выгула собак Общество, 16:48 Два футболиста «Локомотива» получили травмы в потасовке с «Ахматом» Спорт, 16:46
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Кремль назвал темы встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На предстоящей встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят совместные проекты в энергетике и экономике, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Также будет обсуждаться продвижение дальнейшей интеграции России и Белоруссии.

«На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», — указано в сообщении.

Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил обсуждения ситуации и задержанной в Минске россиянкой Софии Сапеги, передает его слова корреспондент РБК. Песков подчеркнул, что де-юре Россия может обратиться к Минску с предложением о передаче Сапеги российской стороне.

СМИ узнали дату новой встречи Путина и Лукашенко
Политика
<p>Владимир Путин и Александр Лукашенко</p>

«Де-юре, безусловно, может поднять этот вопрос [о передачи Сапеги в Россию]. Но еще раз повторяю: в любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки», — резюмировал Дмитрий Песков.

Выступая перед белорусским парламентом, Александр Лукашенко сообщил, что планируется обсуждение преимущественно экономических вопросов.

Читайте на РБК Pro
Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Верховный суд закрепил подход ФНС к «налоговой реконструкции» Как бороться с привычкой китайских бизнесменов платить через год

Проведение уже третьих за этот год переговоров лидеров двух стран планируется провести 28 мая в Сочи. Совместное заявление по итогам регламентом встречи не предусмотрено, сообщал прежде Дмитрий Песков.

Что может потерять белорусская экономика из-за санкций Запада. Главное
Экономика
Фото:Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

София Сапега была задержана в Белоруссии 23 мая вместе с Романом Протасевичем, сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta. Самолет ирландской компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс был вынужден приземлиться в Минске после сообщения белорусских диспетчеров о минировании самолета террористами. Для сопровождения гражданского самолета был поднят в небо белорусский истребитель.

Сейчас София Сапега находится в СИЗО КГБ, ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. По словам адвоката, теоретически россиянку могут выслать в Россию для отбывания наказания, но только после приговора белорусского суда. Официальный Кремль выражал надежду, что россиянка в ближайшее время будет отпущена на свободу.

Владимир Путин Александр Лукашенко встреча
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Кремль назвал дату встречи Путина и Лукашенко в Сочи
Политика
Песков объяснил слова Лукашенко об извинениях Путина
Политика
Лукашенко назвал тему ближайшего разговора с Путиным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter