Кремль назвал темы встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На предстоящей встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят совместные проекты в энергетике и экономике, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Также будет обсуждаться продвижение дальнейшей интеграции России и Белоруссии.

«На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», — указано в сообщении.

Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил обсуждения ситуации и задержанной в Минске россиянкой Софии Сапеги, передает его слова корреспондент РБК. Песков подчеркнул, что де-юре Россия может обратиться к Минску с предложением о передаче Сапеги российской стороне.

«Де-юре, безусловно, может поднять этот вопрос [о передачи Сапеги в Россию]. Но еще раз повторяю: в любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки», — резюмировал Дмитрий Песков.