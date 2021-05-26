Кремль назвал дату встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в Сочи 28 мая. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом», — сказал он.

Песков подтвердил журналистам, что встреча состоится 28 мая, и добавил, что в ходе переговоров не планируются выступления или заявления для прессы.

По словам пресс-секретаря президента, лидеры двух стран на предстоящей встрече поговорят о состоянии белорусской экономики, а обсуждение возможной помощи со стороны России будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос.

Выступая с обращением к парламенту, Лукашенко сообщил, что в ходе переговоров с Путиным будут обсуждаться в основном экономические вопросы. «Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше», — сказал он.