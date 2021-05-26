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Политика ,  

Кремль назвал дату встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в Сочи 28 мая. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом», — сказал он.

Песков подтвердил журналистам, что встреча состоится 28 мая, и добавил, что в ходе переговоров не планируются выступления или заявления для прессы.

По словам пресс-секретаря президента, лидеры двух стран на предстоящей встрече поговорят о состоянии белорусской экономики, а обсуждение возможной помощи со стороны России будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос.

Выступая с обращением к парламенту, Лукашенко сообщил, что в ходе переговоров с Путиным будут обсуждаться в основном экономические вопросы. «Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше», — сказал он.

СМИ узнали дату новой встречи Путина и Лукашенко
Политика
<p>Владимир Путин и Александр Лукашенко</p>

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских и белорусских госструктурах сообщал, что третий в этом году визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию уже готовится и может состояться в конце мая. Позже Песков также не исключал возможность проведения встречи президентов до конца мая. «Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится», — сказал он.

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В мае пресс-служба белорусского президента сообщала, что во время телефонного разговора 9 мая между Лукашенко и Путиным они договорились встретиться «в ближайшее время», а также обсудить проблемы, стоящие перед странами.

С начала 2021 года Лукашенко два раза приезжал в Россию: 22 февраля президенты встречались в Сочи, а 22 апреля — в Москве. В последний раз лидеры обсуждали сотрудничество в области безопасности, вопросы по «Союзному государству» и ситуацию в Донбассе

Александр Лукашенко Владимир Путин встреча Сочи
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