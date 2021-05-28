МЧС продлило предупреждение о грозе и ветре в Москве до конца дня

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В Москве до конца пятницы, 28 мая, ожидаются дождь, гроза с порывистым ветром до 17 м/с, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

Накануне вечером столичный главк выпустил предупреждение о дожде с грозой и ветром с порывами до 15 м/с до 10.00 утра 28 мая.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в начале июня в Подмосковье возможны заморозки с понижением температуры до нуля — минус 0,1 градуса. Такие отрицательные значения температуры ожидаются в Истре и Черустях. В Москве в конце мая — начале июня также ожидается похолодание, температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы, добавила она.

В последнюю неделю мая и начале июня температура ожидается в районе плюс 7–12 градусов в ночное время и от плюс 18 градусов до плюс 23 градусов в дневное, уточняла ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.