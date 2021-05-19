Синоптик пообещала москвичам похолодание в конце мая и начале июня

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Погода в последние недели мая и в начале июня ожидается умеренно теплой — в пределах средних многолетних значений. Об этом РБК рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Аномальная жара, которая накрыла столичный регион, как и практически всю европейскую часть нашей страны, подходит к концу <...> Такого всплеска тепла, который накрывал нас в минувшие дни, пока в обозримом будущем не ждем», — сообщила она.

По словам Волосюк, начиная со среды, 19 мая, в столице возрастет вероятность грозовых ливней, усиления ветра и возможно выпадение града. За счет этого температура в столичном регионе начнет снижаться.

Синоптик отметила, что последним днем с температурой выше многолетних значений станет четверг, 20 мая. Так, ночью в этот день ожидается до плюс 15 градусов, а днем — от 18 до 23 градусов тепла. Однако 21 мая дневная температура в Москве опустится до 18 градусов, но уже к выходным поднимется до средних значений от плюс 18 до 24 градусов.

В последнюю неделю мая и начале июня температура ожидается в районе 7-12 градусов тепла в ночное время и от 18 до 23 градусов тепла в дневное.