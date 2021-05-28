МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве

В пятницу, 28 мая, в Москве ожидается сильный дождь, гроза и ветер. Соответствующее предупреждение опубликовал столичный главк МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайший 1-2 часа с сохранением до 10.00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

В МЧС рекомендовали при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили, спасатели рекомендовали, вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова

предупредила о заморозках в Подмосковье в начале июня. По словам синоптика, температура может понизиться до нуля — минус 0,1 градуса. Такие отрицательные значения температуры ожидаются в Истре и Черустях. В Москве в конце мая — начале июня также ожидается похолодание, температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы, добавила она.