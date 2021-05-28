В Москве повысили возраст получателей дополнительных выплат на ребенка

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении возраста родителей для получения единовременного пособия при рождении ребенка с 30 до 35 лет включительно. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Подать заявление на получение пособия смогут семьи, в которых оба супруга — москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

В мэрии уточнили, что при рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 145 руб. (пять прожиточных минимумов), второго — 126 203 руб. (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих — 180 290 руб. (десять прожиточных минимумов). «Выплату смогут получить московские семьи, в которых ребенок родился начиная с 1 января 2021 года», — добавили в пресс-службе.