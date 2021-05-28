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В Москве повысили возраст получателей дополнительных выплат на ребенка

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении возраста родителей для получения единовременного пособия при рождении ребенка с 30 до 35 лет включительно. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Подать заявление на получение пособия смогут семьи, в которых оба супруга — москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

Москвичи смогут оформить новое пособие на ребенка в электронном виде
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В мэрии уточнили, что при рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 145 руб. (пять прожиточных минимумов), второго — 126 203 руб. (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих — 180 290 руб. (десять прожиточных минимумов). «Выплату смогут получить московские семьи, в которых ребенок родился начиная с 1 января 2021 года», — добавили в пресс-службе.

Так, заявление на предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка можно будет подать с 3 июня через личный кабинет на портале mos.ru. Сделать это необходимо в течение одного года с даты рождения ребенка.

«Ожидается, что после повышения максимального возраста «молодой семьи» право на получение этой выплаты приобретут еще порядка 7,8 тыс. семей в год», — подытожили в мэрии.

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Мосгордума увеличила возраст молодых семей для выплат на новорожденного
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В марте депутаты Мосгордумы поддержали законопроект о повышении возраста молодых семей для получения выплаты на новорожденного. Председатель городского парламента Алексей Шапошников уточнил, что получить новую меру поддержки родители смогут, если их дети родились с 1 января 2021 года. По словам председателя комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова, новая мера поддержки сможет затронуть более 18 тыс. московских семей.

В конце прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому к молодежи относятся граждане с 14 до 35 лет. До этого молодежная политика государства осуществлялась в отношении россиян и иностранных граждан от 14 до 30 лет.

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