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Мосгордума увеличила возраст молодых семей для выплат на новорожденного

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект о повышении возраста молодых семей в Москве, имеющих право на дополнительную единовременную выплату при рождении ребенка. Об этом ТАСС сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Теперь получить дополнительную денежную выплату за рождение ребенка смогут родители, не достигшие 36 лет, при этом один из супругов или оба супруга должны быть старше 30 лет. Единственные родители в возрасте от 30 до 36 лет тоже смогут получать данные выплаты», — отметил он.

Так, по ст. 23 закона «О молодежи» молодым родителям положены единовременные выплаты на рождение детей: пять прожиточных минимумов на первого ребенка, семь — на второго и десять — на третьего.

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Получить новую меру поддержки родители смогут, если их дети родились с 1 января 2021 года, уточнил Шапошников.

По словам редактора законопроекта и председателя комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова, новая мера поддержки затронет более 18 тыс. московских семей.

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