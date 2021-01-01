Госдума повысила возраст молодежи до 35 лет

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Согласно закону к молодежи относятся граждане от 14 до 35 лет.

Закон также определяет молодежную политику государства с учетом социальных потребностей молодежи и национальных особенностей различных субъектов страны. Государство займется мониторингом обеспечения «межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде, предотвращением формирования экстремистских молодежных объединений и иных проявлений идеологии экстремизма, национализма».

Согласно предыдущему закону от 1993 года молодежная политика государства осуществлялась в отношении россиян и иностранных граждан от 14 до 30 лет.