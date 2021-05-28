Москвичи смогут оформить новое пособие на ребенка в электронном виде

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 73,46 (-0,02) Инвестиции, 27 мая, 13:49
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 89,66 (-0,28) Инвестиции, 27 мая, 13:49
Между гедонизмом и экономией: кто вы по шкале трат. Тест РБК и Банк ДОМ.РФ, 12:09 Участвовавших в драке игроков «Ахмата» отстранили от тренировок Спорт, 12:02 СМИ сообщили о планах Spar запустить сеть дешевых магазинов в России Бизнес, 11:57 По делу о подкупе в ЖКХ в Иркутске изъяли коллекции часов и бриллиантов Общество, 11:54 Власти заявили о планах запретить ватные палочки Бизнес, 11:53 Боррель оценил отказ Москвы принять рейсы из ЕС Политика, 11:52 Что мешает вашим менеджерам по продажам зарабатывать больше Pro, 11:46 Москвичи смогут оформить новое пособие на ребенка в электронном виде Город, 11:44 Акции QIWI исключат из индексов Мосбиржи и РТС Инвестиции, 11:44 Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным возобновление авиасообщения Политика, 11:43 Ресторатор Борис Зарьков — о мотивации, делегировании и личном бренде РБК и Dior, 11:38 Гонконгскому медиамагнату дали 14 месяцев тюрьмы за участие в протестах Политика, 11:34 Радионова сравнила количество твердых отходов в России с площадью Греции Общество, 11:33 WSJ узнала о готовящихся изменениях в управлении фондом семьи Гейтс Инвестиции, 11:33
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Город ,  
0 

Москвичи смогут оформить новое пособие на ребенка в электронном виде

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новое пособие при рождении детей в Москве можно будет оформить в электронном виде, не обращаясь в государственные органы лично. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о единовременной выплате. Претендовать на пособие могут нуждающиеся семьи, в которых оба супруга младше 36 лет, но хотя бы один из них старше 30 лет. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины одного прожиточного минимума (18 029 руб. на человека). Мэр Москвы Сергей Собянин уже утвердил порядок выплаты нового пособия, согласно которому с 3 июня в Москве на оформление этой единовременной выплаты начнут принимать электронные заявления.

«Мы стремимся к тому, чтобы оказание всех услуг для жителей города было максимально удобным. Используя возможности цифровизации и межведомственного взаимодействия, мы переводим как можно больше услуг в электронный формат. Например, с 3 июня молодые московские семьи, не выходя из дома, смогут обратиться за новым единовременным пособием при рождении ребенка в электронном виде на портале mos.ru», — рассказала вице-мэр.

Госдума поддержала поправки о новых пособиях семьям с детьми и беременным
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Кроме того, уточнила заммэра, заявителям не нужно будет прикреплять сканы документов, все основные данные органы власти проверят самостоятельно. Прикрепление скан-документов потребуется лишь в исключительных случаях: для заявителей из числа самозанятых — справки о доходах, для студентов — справки о получении стипендии, для получателей пенсий других ведомств (не ПФР) — справки о получении пенсии. Такие данные как возраст, наличие регистрации в Москве, сведения о браке, о получении социальных выплат в Москве, о ранее рожденных детях, о доходах, об имущественной обеспеченности подтверждать не придется, органы власти проверят их самостоятельно.

Упрощенный доступ вдвое повысил интерес москвичей к электронным медкартам
Технологии и медиа
Фото:DPA / ТАСС

Приходить за пособием тоже не нужно будет. Уведомление о назначении пособия поступит в личный кабинет заявителя, начисление выплаты будет произведено на банковский счет, пояснила Ракова.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам
Москва пособия цифровизация Анастасия Ракова Дети
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter