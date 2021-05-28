Москвичи смогут оформить новое пособие на ребенка в электронном виде

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новое пособие при рождении детей в Москве можно будет оформить в электронном виде, не обращаясь в государственные органы лично. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о единовременной выплате. Претендовать на пособие могут нуждающиеся семьи, в которых оба супруга младше 36 лет, но хотя бы один из них старше 30 лет. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины одного прожиточного минимума (18 029 руб. на человека). Мэр Москвы Сергей Собянин уже утвердил порядок выплаты нового пособия, согласно которому с 3 июня в Москве на оформление этой единовременной выплаты начнут принимать электронные заявления.

«Мы стремимся к тому, чтобы оказание всех услуг для жителей города было максимально удобным. Используя возможности цифровизации и межведомственного взаимодействия, мы переводим как можно больше услуг в электронный формат. Например, с 3 июня молодые московские семьи, не выходя из дома, смогут обратиться за новым единовременным пособием при рождении ребенка в электронном виде на портале mos.ru», — рассказала вице-мэр.

Кроме того, уточнила заммэра, заявителям не нужно будет прикреплять сканы документов, все основные данные органы власти проверят самостоятельно. Прикрепление скан-документов потребуется лишь в исключительных случаях: для заявителей из числа самозанятых — справки о доходах, для студентов — справки о получении стипендии, для получателей пенсий других ведомств (не ПФР) — справки о получении пенсии. Такие данные как возраст, наличие регистрации в Москве, сведения о браке, о получении социальных выплат в Москве, о ранее рожденных детях, о доходах, об имущественной обеспеченности подтверждать не придется, органы власти проверят их самостоятельно.