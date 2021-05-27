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Технологии и медиа ,  
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Facebook назвал главные источники подозрительных аккаунтов

Социальная сеть Facebook опубликовала отчет, согласно которому большинство аккаунтов, которые соцсеть удаляет из-за подозрений по поводу их подлинности, регистрировались в России и Иране, передает Bloomberg.

Так, согласно отчету, Facebook c 2017 года удалил 50 групп аккаунтов из России и Ирана за действия, которые противоречат политике компании. Там добавили, что были удалены девять таких профилей из США.

В сообщении отмечается, что пользователи из США с 2017 года стали мишенью как минимум 28 кампаний с целью оказать на них влияние. Украина стала второй страной по количеству зарегистрированных атак — на нее были «нацелены» 11 сетей.

«Одним из последствий [действий Facebook] является то, что нарушители больше не получают большой охват и не привлекают столько внимания», — уточнил Натаниэль Глейхер, глава отдела кибербезопасности Facebook.

Facebook перестал удалять посты об искусственном происхождении COVID-19
Технологии и медиа
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В сентябре прошлого года Facebook удалил в социальных сетях три группы «российских» аккаунтов, которые якобы нарушали политику соцсети в отношении иностранного вмешательства. «Мы удалили три отдельных сети, нарушавших нашу политику против иностранного или правительственного вмешательства. <...> Эти сети имеют российское происхождение», — говорилось в заявлении компании.

Facebook и Twitter также удаляли связанные с Россией страницы. Соцсети со ссылкой на данные ФБР объяснили, что удаленные учетные записи были связаны с российским Агентством интернет-исследований.

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Facebook Россия Иран регистрация
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Twitter и Facebook удалили связанные с Ираном и Россией страницы
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Facebook удалил в социальных сетях три группы «российских» аккаунтов
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