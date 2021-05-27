Facebook назвал главные источники подозрительных аккаунтов

Социальная сеть Facebook опубликовала отчет, согласно которому большинство аккаунтов, которые соцсеть удаляет из-за подозрений по поводу их подлинности, регистрировались в России и Иране, передает Bloomberg.

Так, согласно отчету, Facebook c 2017 года удалил 50 групп аккаунтов из России и Ирана за действия, которые противоречат политике компании. Там добавили, что были удалены девять таких профилей из США.

В сообщении отмечается, что пользователи из США с 2017 года стали мишенью как минимум 28 кампаний с целью оказать на них влияние. Украина стала второй страной по количеству зарегистрированных атак — на нее были «нацелены» 11 сетей.

«Одним из последствий [действий Facebook] является то, что нарушители больше не получают большой охват и не привлекают столько внимания», — уточнил Натаниэль Глейхер, глава отдела кибербезопасности Facebook.