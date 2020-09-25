Facebook удалил в социальных сетях три группы «российских» аккаунтов

Компания Facebook удалила в своих социальных сетях три сети аккаунтов, которые якобы нарушали ее политику относительно иностранного вмешательства. Об этом сообщается на сайте Facebook.

«Мы удалили три отдельных сети, нарушавших нашу политику против иностранного или правительственного вмешательства. <...> Эти сети имеют российское происхождение», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что одна из удаленных сетей состояла из 214 аккаунтов пользователей, 35 публичных страниц и 18 групп в Facebook, а также 34 аккаунтов в Instagram. По данным Facebook, с их помощью распространялись «ложные данные» о ситуации в Сирии и на Украине. Деятельность этих акантов была направлена на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Белоруссию, Молдавию, а также на США и Великобританию, говорится в заявлении.

Вторая удаленная сеть включала пять аккаунтов, одну публичную страницу, одну группу в Facebook, а также один Instagram-аккаунт. В руководстве компании заявили, что с их помощью также распространялись заведомо ложные новости на территории Турции, США и европейских стран.