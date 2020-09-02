Facebook и Twitter удалили связанную с Россией группу страниц

Социальные сети Facebook и Twitter удалили сеть аккаунтов и страниц, связанных с российскими структурами. Об этом говорится в пресс-релизах социальных сетей.

В Facebook сообщили, что из соцсети были удалены 13 аккаунтов и две страницы, связанные с российским Агентством интернет-исследований. В заявлении компании говорится, что действия этих страниц были сосредоточены на Великобританию, США, Алжир и Египет, а также другие англоязычные страны и страны Ближнего Востока и Северной Африки «Мы начали это расследование, основываясь на информации <...> от ФБР», — уточнили в Facebook.

В Twitter сообщили о блокировке пяти учетных записей. «За манипуляции на платформе мы приостановили действие пяти аккаунтов, которые мы можем достоверно соотнести с российскими государственными субъектами», — говорится в сообщении.

Как отметили в Twiiter, записи из этих аккаунтов имели характер спама, большинство из них получило мало лайков или ретвитов, если таковые имелись. «Учетные записи мало повлияли на Twitter, были обнаружены и быстро удалены», — заявили в компании.

РБК обратился за комментарием в Агентство интернет-исследований.