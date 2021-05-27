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Политика ,  
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Генпрокурор Украины рассказала о запросах об экстрадиции Януковича

Виктор Янукович
Виктор Янукович (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Киев сделал Москве запрос об экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича, но российская сторона отказала, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью телеканалу «Украина 24».

«Конечно, мы еще будем подавать на экстрадицию», — пообещала Венедиктова.

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По ее словам, против Януковича открыто шесть базовых уголовных дел. Прогресс их расследования ускорится благодаря принятому недавно закону, который позволяет заочно проводить следственные действия и выносить решение о мере пресечения. Генпрокурор сообщила, что Интерпол неохотно принимает заявки в отношении лиц, которых обвиняют в госизмене, считая их политизированными.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После событий Евромайдана он покинул страну и уехал в Россию. На Украине против него возбудили несколько уголовных дел.

В октябре прошлого года в силу вступил приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене экс-президента, его приговорили к 13 годам лишения свободы. Суд счел Януковича виновным в «ведении агрессивной войны против Украины».

В январе этого года Януковичу предъявили очередное обвинение в измене. Оно связано с продлением в 2010 году Соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота в Крыму.

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Другие дела против бывшего главы государства касаются гибели протестующих во время Майдана, призывов к свержению конституционного строя, узурпации власти, а также незаконного присвоения и растраты бюджетных средств.

14 мая на Украине вступил в силу новый закон, который позволяет начать заочное досудебное расследование, если есть достаточные основания полагать, что лицо находится на территории России либо в ДНР или ЛНР, и по этой причине ему нельзя вручить повестку в суд и другие уведомления. В таком случае суд может также вынести решение о мере пресечения.

Виктор Янукович Генпрокурор Украины экстрадиция
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