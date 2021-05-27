Генпрокурор Украины рассказала о запросах об экстрадиции Януковича

Виктор Янукович (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Киев сделал Москве запрос об экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича, но российская сторона отказала, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью телеканалу «Украина 24».

«Конечно, мы еще будем подавать на экстрадицию», — пообещала Венедиктова.

По ее словам, против Януковича открыто шесть базовых уголовных дел. Прогресс их расследования ускорится благодаря принятому недавно закону, который позволяет заочно проводить следственные действия и выносить решение о мере пресечения. Генпрокурор сообщила, что Интерпол неохотно принимает заявки в отношении лиц, которых обвиняют в госизмене, считая их политизированными.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После событий Евромайдана он покинул страну и уехал в Россию. На Украине против него возбудили несколько уголовных дел.