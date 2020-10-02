На Украине вступил в силу приговор Януковичу по делу о госизмене

Виктор Янукович (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского районного суда Киева экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

«2 октября 2020 года Киевским апелляционным судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб адвокатов Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда от 24 января 2019 года. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк от компании Aver Lex в беседе с РБК сообщил, что решение апелляционного суда является очередной попыткой отвести подозрение «за сдачу Крыма от Порошенко, Турчинова и Яценюка».

«Решение Киевского апелляционного суда показывает, что представители экс-президента Петра Порошенко до сих пор влияют на судебную систему и на решения судов. Их цель была — «организовать» обвинительный приговор Виктору Януковичу, переложив на него ответственность за свои преступления и, соответственно, избежать собственного наказания», — сказал Виталий Сердюк.

Он назвал решение суда «исключительно политическим». «Вина Виктора Януковича не доказана, решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном суде в кратчайшие сроки», — добавил адвокат Януковича.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины в период с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он сбежал в Россию. На Украине в отношении бывшего президента возбуждены уголовные дела.

Суд в Киеве в январе 2019 года заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины». Сам Янукович свою вину отрицает.