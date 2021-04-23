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Политика ,  
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Адвокаты Януковича на Украине сообщили об их уголовном преследовании

Виталий Сердюк
Виталий Сердюк (Фото: Vitaliy Serdyuk / Facebook)

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное преследование нескольких адвокатов из AVER LEX, которые представляют интересы бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом говорится в сообщении адвокатского объединения, поступившем в РБК.

«Основная цель этого незаконного преследования — блокирование работы адвокатов, представляющих интересы Виктора Януковича, оказание давления на них, а также уничтожение всех доказательств, собранных адвокатами», — пояснил один из адвокатов Виталий Сердюк, в отношении которого начато преследование.

Юрист подчеркнул, что он и его коллеги уже не раз испытывали попытки киевских властей повлиять на их работу с помощью угроз, преследования, прослушивания, попыток лишения статуса адвокатов.

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В связи с этим AVER LEX намерено обратиться в Национальную ассоциацию адвокатов Украины, к международным правозащитным организациям, посольствам стран ЕС и США, а также к Совету Европы.

Виталий Сердюк представляет интересы Виктора Януковича в делах о насильственной антиконституционной смене власти на Украине в 2014 году, событиях на Майдане и других.

Виктор Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. После Евромайдана весной 2014 года он покинул страну и уехал в Россию. Против него были возбуждены несколько уголовных дел. В 2019 году его заочно осудили за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны» и приговорили к 13 годам тюрьмы.

В феврале 2021 года Верховная рада приняла постановление «в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства», в котором Майдан назвали «одним из ключевых моментов строительства украинского государства», а Януковича обвинили в узурпации власти.

адвокаты Виктор Янукович уголовное преследование
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