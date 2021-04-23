Адвокаты Януковича на Украине сообщили об их уголовном преследовании

Виталий Сердюк (Фото: Vitaliy Serdyuk / Facebook)

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное преследование нескольких адвокатов из AVER LEX, которые представляют интересы бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом говорится в сообщении адвокатского объединения, поступившем в РБК.

«Основная цель этого незаконного преследования — блокирование работы адвокатов, представляющих интересы Виктора Януковича, оказание давления на них, а также уничтожение всех доказательств, собранных адвокатами», — пояснил один из адвокатов Виталий Сердюк, в отношении которого начато преследование.

Юрист подчеркнул, что он и его коллеги уже не раз испытывали попытки киевских властей повлиять на их работу с помощью угроз, преследования, прослушивания, попыток лишения статуса адвокатов.

В связи с этим AVER LEX намерено обратиться в Национальную ассоциацию адвокатов Украины, к международным правозащитным организациям, посольствам стран ЕС и США, а также к Совету Европы.