Адвокаты Януковича на Украине сообщили об их уголовном преследовании
Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное преследование нескольких адвокатов из AVER LEX, которые представляют интересы бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом говорится в сообщении адвокатского объединения, поступившем в РБК.
«Основная цель этого незаконного преследования — блокирование работы адвокатов, представляющих интересы Виктора Януковича, оказание давления на них, а также уничтожение всех доказательств, собранных адвокатами», — пояснил один из адвокатов Виталий Сердюк, в отношении которого начато преследование.
Юрист подчеркнул, что он и его коллеги уже не раз испытывали попытки киевских властей повлиять на их работу с помощью угроз, преследования, прослушивания, попыток лишения статуса адвокатов.
В связи с этим AVER LEX намерено обратиться в Национальную ассоциацию адвокатов Украины, к международным правозащитным организациям, посольствам стран ЕС и США, а также к Совету Европы.