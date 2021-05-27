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Человек пострадал из-за возгорания на газопроводе в Саратовской области

Фото: МЧС России по Саратовской области
Фото: МЧС России по Саратовской области

Один человек пострадал в результате возгорания на магистральном газопроводе вблизи села Куриловка Саратовской области, передает «РИА Новости».

«Произошло загорание участка газопровода, который принадлежит ООО «Газпром трансгаз Саратов» <...> В результате пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести», — сказали агентству в МЧС.

Представитель экстренных служб добавил, что высота пламени достигает 25 м. По информации МЧС, выгорание газа будет происходить до утра, необходимая задвижка была перекрыта. Там добавили, что угрозы населенным пунктам нет, поскольку объект находится в поле. На месте караулят два пожарных расчета.

На сайте ведомства уточняется, что сообщение об инциденте поступило в 16^19 (мск). Так, возгорание связывают с разгерметизацией трубопровода.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

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30 апреля в селе Серменево в Башкирии загорелся газопровод, принадлежащий ООО «Газпром трансгаз Уфа». Как отмечали в компании, произошла разгерметизация трубопровода с последующим возгоранием. «Аварийный участок локализован. Жертв и пострадавших нет», — говорилось в сообщении.

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В начале ноября 2020 года на газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе также произошел разрыв трубы с последующим возгоранием. Тогда разрыв трубы составлял около 1,4 м, а горение происходило при давлении 70 атмосфер. В результате происшествия никто не пострадал.

газопровод разгерметизация Саратовская область Газпром
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