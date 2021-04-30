«Газпром» сообщил о локализации возгорания на газопроводе в Башкирии

Фото: Андрей Иванюта / VK

В селе Серменово в Башкирии локализовали возгорание газопровода, который принадлежит ООО «Газпром трансгаз Уфа». Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Как отметили в компании, разгерметизация трубопровода с последующим возгоранием произошла на 56-м километре газопровода-отвода к газораспределительной станции «Белорецк» Сибайского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. «Аварийный участок локализован. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что специалисты занимаются ликвидацией последствий разгерметизации газопровода.

Газоснабжение потребителей осуществляется по резервному магистральному газопроводу, добавили в компании.