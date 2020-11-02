В ЯНАО произошло возгорание на магистральном газопроводе

На газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе произошел разрыв трубы с последующим возгоранием, следует из данных карты аварий ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября на 59-м километре магистрального газопровода Ямбург — Западная граница СССР, принадлежащего «Газпром трансгаз Югорск». На одном из участков образовался разрыв диаметром 1400 мм, после чего последовало возгорание при давлении 70 атмосфер.

В результате происшествия никто не пострадал, поставки потребителям не ограничены.

В июле близ города Дзержинска Нижегородской области произошел взрыв газопровода, причиной стала разгерметизация.