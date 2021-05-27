Президент Австрии заявил о нежелании ЕС быть колонией России, США и Китая
Европейский союз не должен становиться «колонией» России, Китая, или США, заявил президент Австрии Александр ван дер Беллен на встрече со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Встреча транслировалась на YouTube-канале Еврокомиссии.
«Мы должны говорить как минимум о двух важных вопросах на конференции о будущем Европы: как нам прийти к единой внешней политике, потому что я не хочу, чтобы ЕС был колонией Соединенных Штатов, Китая, России, или кого-либо еще — мы европейцы, и мы без лишней заносчивости гордимся этим», — сказал ван дер Беллен.
Вторым важным вопросом он назвал более эффективную координацию в области оборонной политики.
Австрийский президент сказал, что «в мире есть как минимум четыре важных игрока: Соединенные Штаты, Китай, Россия и Европейский союз». По его словам, ЕС мог бы играть более важную роль, если бы у него была более слаженная внешняя политика.