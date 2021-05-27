Президент Австрии заявил о нежелании ЕС быть колонией России, США и Китая

Александр Ван дер Беллен (Фото: Franziska Kraufmann / dpa / Global Look Press)

Европейский союз не должен становиться «колонией» России, Китая, или США, заявил президент Австрии Александр ван дер Беллен на встрече со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Встреча транслировалась на YouTube-канале Еврокомиссии.

«Мы должны говорить как минимум о двух важных вопросах на конференции о будущем Европы: как нам прийти к единой внешней политике, потому что я не хочу, чтобы ЕС был колонией Соединенных Штатов, Китая, России, или кого-либо еще — мы европейцы, и мы без лишней заносчивости гордимся этим», — сказал ван дер Беллен.

Вторым важным вопросом он назвал более эффективную координацию в области оборонной политики.

Австрийский президент сказал, что «в мире есть как минимум четыре важных игрока: Соединенные Штаты, Китай, Россия и Европейский союз». По его словам, ЕС мог бы играть более важную роль, если бы у него была более слаженная внешняя политика.