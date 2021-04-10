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Пандемия коронавируса ,  
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В ЕС признали разногласия из-за поставок «Спутника V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Евросоюзе есть разногласия по вопросу возможных поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает Handelsblatt.

«В вопросе «Спутника V» есть разногласия и разная степень чувствительности среди стран — членов ЕС», — уточнил он (цитата по ТАСС).

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Мишель отметил, что во время пандемии политики находятся под большим давлением, поскольку люди нетерпеливы и хотят быстрее обезопасить себя с помощью вакцин. По мнению председателя, нужно в ближайшие недели повысить производительность вакцин в Евросоюзе и улучшить скорость поставок. Мишель указал, что тогда у Европы есть шанс стать крупнейшим производителем вакцин в мире.

Пока в Европу, как добавил Мишель, было поставлено 112 млн доз вакцин.

Ранее The Financial Times сообщила, что регулятор Евросоюза проверит испытания «Спутника V» на соблюдение этических норм. В декабре Reuters передавал, что корреспонденты агентства поговорили с 32 участниками, девять из которых заявили, что «они не настоящие добровольцы». При этом никто не сказал, что им вводили инъекции против их воли, отмечало агентство.

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Источник: JHU
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