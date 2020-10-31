Мошенники получают удаленный доступ к телефонам жертв или убеждают их самих перевести деньги

Банки предупредили о всплеске хищений предварительно одобренных кредитов Мошенники получают удаленный доступ к телефонам жертв или убеждают их самих перевести деньги

Мошенники на фоне пандемии стали чаще похищать деньги клиентов банков, обманом добиваясь выдачи на них кредитов, а затем вывода этих средств. В итоге потерпевший остается с долгом перед банком, который почти невозможно оспорить

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Несколько банков зафиксировали всплеск случаев мошенничества, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают жертву оформить предварительно одобренный ей кредит, а затем перевести эти деньги на их счет, рассказали РБК представители кредитных организаций.

«Такие мошенничества сейчас распространены, причем преступники все чаще нацелены не на остатки на счетах, а на кредиты, доступные для клиента», — сказал представитель Альфа-банка. По словам директора департамента информационной безопасности Росбанка Михаила Иванова, рост числа подобных кейсов начался весной 2020 года, хотя единичные случаи бывали и в августе—сентябре прошлого года.

«Действительно, в 2020 году, согласно заявлениям наших клиентов, наблюдается увеличение количества случаев мошенничества с применением методов социальной инженерии для получения предодобренных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост существенный», — сообщил РБК замначальника департамента защиты информации Газпромбанка (ГПБ) Алексей Плешков, добавив, что с первыми подобными случаями ГПБ столкнулся во втором полугодии 2019 года.

По оценке Плешкова, за десять месяцев 2020 года во всей банковской отрасли зафиксированы тысячи случаев мошенничества с предодобренными кредитами. «Суммарный ущерб экономике российских банков от подобных атак исчисляется сотнями миллионов рублей», — сказал он. «Это одна из схем с использованием методов социальной инженерии. Банк России знает о ней», — ответил на запрос РБК представитель ЦБ.

В октябре жертвами такого мошенничества стали, в частности, клиенты Альфа-банка, которые рассказали об этом на форуме Banki.ru (1, 2, 3). Суммы хищений у каждого клиента превышают 1 млн руб. Эту же схему мошенники недавно пытались использовать в отношении корреспондента РБК, который также обслуживается в Альфа-банке.