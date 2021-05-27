Песков объяснил слова Лукашенко об извинениях Путина

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил воспринимать извинения российского лидера Владимира Путина, о которых упомянул президент Белоруссии Александр Лукашенко, «скорее как фигуру речи», это была «политдипломатическая корректность», сообщает корреспондент РБК.

Он пояснил, что не принято обсуждать глав третьих государств без осведомления их об этом. Поэтому Путин повел себя «весьма корректно», принеся извинения своему белорусскому коллеге за то, что говорил с президентом США Джо Байденом о ситуации в соседней стране.

«Это не стоит воспринимать как непосредственные извинения, это скорее фигура речи, но президент Путин весьма корректен и посчитал необходимым проинформировать коллегу, что тема [Белоруссии] затрагивалась», — сказал Песков, говоря о заявлении Лукашенко.

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