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Политика ,  
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Лукашенко рассказал об извинениях Путина перед ним

Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления
Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления (Фото: president.gov.by)

Президент России Владимир Путин принес извинения своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за то, что без его разрешения обсуждал ситуацию в Белоруссии с американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил сам Лукашенко на встрече с членами парламента Белоруссии. Соответствующее сообщение приведено на сайте белорусского главы.

«Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему [Байдену] так сказал». Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть [Байден] будет знать, где она расположена», — сказал Лукашенко.

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Политика
<p>Александр Лукашенко&nbsp;и&nbsp;Владимир Путин</p>

В ходе своего выступления белорусский президент также обвинил американского коллегу в «невладении ситуацией» в Белоруссии. Лукашенко указал, что лидеры России и США намерены на ближайшей встрече обсудить Украину и Белоруссию. Но, по его мнению, делать это лучше в Минске.

«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. <...> А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — сказал Лукашенко.

Последний телефонный разговор между Путиным и Байденом состоялся 13 апреля. В ходе него президент США предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории.

Встреча Байдена и Путина намечена на 16 июня. Переговоры пройдут в Женеве. На них стороны намерены обсудить двусторонние отношения, проблемы стратегической стабильности, а также вопросы пандемии и урегулирование региональных конфликтов.

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Александр Лукашенко Владимир Путин извинения
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