Лукашенко рассказал об извинениях Путина перед ним

Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления (Фото: president.gov.by)

Президент России Владимир Путин принес извинения своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за то, что без его разрешения обсуждал ситуацию в Белоруссии с американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил сам Лукашенко на встрече с членами парламента Белоруссии. Соответствующее сообщение приведено на сайте белорусского главы.

«Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему [Байдену] так сказал». Поэтому пусть поговорят по Беларуси, хоть [Байден] будет знать, где она расположена», — сказал Лукашенко.

В ходе своего выступления белорусский президент также обвинил американского коллегу в «невладении ситуацией» в Белоруссии. Лукашенко указал, что лидеры России и США намерены на ближайшей встрече обсудить Украину и Белоруссию. Но, по его мнению, делать это лучше в Минске.

«Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. <...> А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси — это смешно», — сказал Лукашенко.