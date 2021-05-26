Лукашенко назвал тему ближайшего разговора с Путиным

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Главы России и Белоруссии 28 мая обсудят ситуацию с попавшими под санкции российскими нефтяными компаниями, поставляющими сырье на белорусские НПЗ. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая перед парламентом страны, передает издание «Беларусь Сегодня».

«Мы сейчас пытаемся найти выход из того или иного конкретного положения, в том числе касающегося предприятий, которые попадают под санкции. Вы же понимаете, что они (российские компании. — РБК) попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается... В пятницу мы должны найти с Путиным развязку», — пояснил Лукашенко.

В апреле американское руководство возобновило действие санкций против белорусских предприятий с государственным участием. Они были введены против еще в 2007–2011 годах, но отменены в 2015 году из-за участия Минска в урегулировании конфликта на Украине.

В черном списке оказались в том числе несколько нефтехимических предприятий. Санкции возобновили под предлогом нарушений прав и свобод граждан в Белоруссии.