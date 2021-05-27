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Бизнес ,  
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Forbes сообщил о рождении пятого ребенка у основательницы Wildberries

Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

У основательницы и владелицы интернет-ретейлера Wildberries Татьяны Бакальчук родился сын, он стал ее пятым ребенком. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на знакомых Бакальчук и источник, близкий к Wildberries.

Forbes сообщает, что у Бакальчук есть еще четверо детей: первая дочь (имя и год рождения Forbes неизвестны), вторая дочь Александра 2007 года рождения, Екатерина 2010 года рождения, еще есть сын (имя и год рождения также неизвестны). Как отмечает Forbes, все дочери основательницы Wildberries учатся в гимназии, а также занимаются музыкой и пением, Александра играет на скрипке.

По данным Forbes за 15 апреля 2021 года, на каждого ребенка Бакальчук приходится по $2,54 млрд потенциального наследства.

Татьяна Бакальчук — РБК: «Любой кризис скрывает в себе точку роста»
Бизнес
Татьяна Бакальчук

Бакальчук основала компанию Wildberries в 2004 году. В феврале 2021 года она стала владельцем 100% в ООО «Банк Стандарт-кредит», по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

По сравнению с 2020 годом, когда по данным рейтинга богатейших женщин России по версии Forbes состояние Бакальчук оценивалось в $1,1 млрд, на 27 мая 2021 года ее состояние увеличилось до $13 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time.

Wildberries Татьяна Бакальчук Forbes Дети
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