Если говорить о том, что мы, как команда, считаем достижением этого года, новым вызовом, с чем сейчас экспериментируем и что закладываем в качестве фундамента для последующего роста компании, — это, на мой взгляд, две вещи.

Во-первых, мы переходим на новый этап развития, этап, когда компания готова брать на себя социальные обязательства большого масштаба. Достижением считаем то, что изначально планировалось как просветительский тур по стране для встреч с поставщиками, переросло в итоге в совместный с Минпромторгом и региональными правительствами проект государственного значения — развитие в стране малого и среднего бизнеса, вывод российских производителей на экспорт за пределы Таможенного союза. Цели мы себе уже поставили: увеличение количества производителей в стране на один-два порядка (если говорить про тех, кто работает с нами, то цель: чтобы вместо 8 тыс. стало 80–800 тыс. предпринимателей) и рост несырьевого экспорта через нашу площадку до размеров нашего текущего внутреннего оборота внутри Таможенного союза — в этом году планируем перешагнуть 200 млрд руб. Теперь строим пути их реализации.

Вторым не менее, а может быть, и более важным достижением этого года я считаю то, что мы начали вплотную и по-серьезному заниматься повышением, простите за пафос, уровня счастья наших сотрудников. Впереди долгий путь, особенно учитывая тот факт, что сейчас их у нас более 25 тыс. и с каждым месяцем их количество автоматически увеличивается минимум на 600 человек, но лично для меня это одна из самых интересных задач — и это просто непередаваемо здорово, что мы этим занялись.

— Как изменилась ваша компания и ваша отрасль с 2014 года, когда началась «санкционная война», а уровень доходов населения стал падать?

— Любой кризис скрывает в себе точку роста и источник силы его преодолеть. Конечно, легко говорить такое, если ты успешно справился с ситуацией, и меньше всего хочется опять проверять это на практике, но это действительно так.

Мы сильно изменились, кардинально поменяли работу с поставщиками, и это дало нам возможность сосредоточиться на развитии наших сильных сторон и необходимых нам компетенций.

За последние несколько лет мы не только усилили свою логистическую составляющую и стали, как нам кажется, довольно значимой ИТ-компанией, но и продвинулись вперед в других, на первый взгляд, непрофильных для нас, областях: например, электронный документооборот; время от времени наши сотрудники с удивлением рассказывают, что оказывается то, что для нас привычно и рутинно, воспринимается их коллегами из других компаний как нечто инновационное и прорывное.

Что касается всей отрасли, то, учитывая нереализованный еще потенциал роста рынка и общемировые тенденции, брать за точку отсчета 2014 год, мне кажется, не совсем корректно. А если говорить в целом об изменениях, то, конечно, российский e-commerce вырос и значительно повзрослел, если можно так выразиться.

— Кем вы хотели быть в детстве? Насколько сознательно и в каком возрасте вы выбрали отрасль, в которой работаете сейчас?

— В возрасте семи-девяти лет я хотела стать учителем. Когда стала постарше — журналистом и детским писателем. Собиралась поступать на журфак МГУ, но из-за событий, происходивших в то время в стране, этого не случилось.

Вторая часть вопроса, честно говоря, ставит меня в тупик. Наверное, ответ будет такой: несознательно — само получилось; и возраст не имеет в данном контексте особого значения.

— Что это значит — быть женщиной-руководителем в России? Сталкивались вы лично с гендерной дискриминацией?

— С дискриминацией именно гендерной не сталкивалась; во всяком случае, не припоминаю такого. Что значит быть женщиной-руководителем в России — затрудняюсь ответить; мне кажется, что особой разницы нет, если сознательно не стараться как-то подчеркивать или пытаться использовать свою принадлежность к женскому полу; но мое мнение ни в коем случае нельзя считать экспертным, скорее всего, это просто мое субъективное восприятие мира и себя в нем. Как вариант, может быть, отсутствие отличий характерно именно для e-commerce, как относительно молодой и довольно прогрессивной, не побоюсь этого слова, отрасли.

— Удается ли вам совмещать карьеру с семьей и детьми?

— Надеюсь, что да. Хотя временами, как и любой другой работающей маме, кажется, что что-то не получается.

— Чем вы занимаетесь с свободное время?

— Спортом. Очень люблю бегать. Боюсь показаться банальной, но тем не менее, если бы мне сказали в школе, что я буду с удовольствием пробегать 5–10 км, я бы посмотрела на этого человека как на сумасшедшего. Хуже занятия я не знала.

А вот второе мое увлечение со мной с пяти лет — это книги.