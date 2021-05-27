ФСБ заявила, что Украина почти перестала строить стену у границ России

Фото: Инна Вареница / AP

Строительство Украиной оборонительных сооружений на границе с Россией замедлилось, сообщил первый заместитель директора ФСБ Владимир Кулишов.

«В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта», — сказал Кулишов (цитата по «РИА Новости»).

Кулишов отметил, что ведомство наблюдало за строительством пограничных сооружений, называемых Украиной «Европейский вал», с 2014 года. Украинскими военными были установлены сигнализационные комплексы, инженерные заграждения, а также огневые позиции для личного состава и боевой техники.

В начале мая глава государственной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что за последние годы на российско-украинской границе было вырыто 400 км противотанкового рва, установлено 100 км металлического забора и протянуто 70 км колючей проволоки. По его словам, в Харьковской области (граничит с Белгородской областью) строительство участка полностью завершено, а в Сумской области работа еще не начата. Сумская область Украины граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России.