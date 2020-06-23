СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «стену» с Россией

Госпогранслужба Украины попросила выделить дополнительные средства на строительство «стены» на границе с Россией. На проект уже было потрачено $63,7 млн, полностью реализовать его ведомство планирует к 2025 году

Госпогранслужба Украины предложила выделить еще 4,5 млрд грн (около $168,7 млн) на проект «Стена» по укреплению государственной границы с Россией, а также продлить сроки ее строительства до 2025 года. Об этом со ссылкой на пояснительную записку ведомства передает УНИАН. Документ опубликовала неправительственная организация Statewatch.

Если кабинет министров Украины одобрит инициативу, общая стоимость «Стены» вырастет до $232,4 млн, указывает агентство. По его данным, с начала реализации проекта Госпогранслужба уже потратила $63,7 млн.

В пограничном ведомстве отметили, что если власти примут его предложение, то это будет иметь «положительное влияние на интересы граждан и органов Госпогранслужбы». Это позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, что повысит эффективность охраны и обороны госграницы, считают в нем.

Инициатива позволит завершить строительство границы с Россией и Молдавией, полагают в Госпогранслужбе. По плану ведомства, в 2020–2021 годы будет построен участок границы в пределах Харьковской и Луганской областей, в 2021–2022 годы — в Луганской и Сумской областях, а в 2022–2025 годах — в Сумской, Черниговской и Одесской областях.