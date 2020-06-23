Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,09) Quote, 22 июн, 13:48
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 77,83 (-0,18) Quote, 22 июн, 13:48
СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «стену» с Россией Политика, 00:14 Главный тренер ЦСКА Гончаренко покинет клуб. Что важно знать Спорт, 00:00 Минобороны опубликовало материалы о Василии Тёркине Общество, 00:00 Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах Политика, 00:00 Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику Экономика, 00:00 Парк «Зарядье» не определился с датой открытия Общество, 22 июн, 23:59 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 22 июн, 23:59 SANA сообщило об отражении ПВО Сирии атаки беспилотников у города Джабла Общество, 22 июн, 23:57 Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии Политика, 22 июн, 23:43 Соперник Лукашенко Валерий Цепкало — РБК: «Происходит деградация всего» Политика, 22 июн, 23:39 Суд назначил дату оглашения приговора фигурантам дела Серебренникова Общество, 22 июн, 23:38 Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников из-за COVID-19 Общество, 22 июн, 23:19 Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции Политика, 22 июн, 23:07 Серебренников зашифровал послание в выступлении на заседании суда Общество, 22 июн, 23:04
Украинский кризис ,  
0 

СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «стену» с Россией

Госпогранслужба Украины попросила выделить дополнительные средства на строительство «стены» на границе с Россией. На проект уже было потрачено $63,7 млн, полностью реализовать его ведомство планирует к 2025 году

Госпогранслужба Украины предложила выделить еще 4,5 млрд грн (около $168,7 млн) на проект «Стена» по укреплению государственной границы с Россией, а также продлить сроки ее строительства до 2025 года. Об этом со ссылкой на пояснительную записку ведомства передает УНИАН. Документ опубликовала неправительственная организация Statewatch.

Если кабинет министров Украины одобрит инициативу, общая стоимость «Стены» вырастет до $232,4 млн, указывает агентство. По его данным, с начала реализации проекта Госпогранслужба уже потратила $63,7 млн.

В пограничном ведомстве отметили, что если власти примут его предложение, то это будет иметь «положительное влияние на интересы граждан и органов Госпогранслужбы». Это позволит обустроить инженерно-технические сооружения, средства обнаружения, наблюдения и идентификации, что повысит эффективность охраны и обороны госграницы, считают в нем.

На Украине прошли задержания по делу о хищении средств на стену от России
Общество
Фото: Константин Чергинский / ТАСС

Инициатива позволит завершить строительство границы с Россией и Молдавией, полагают в Госпогранслужбе. По плану ведомства, в 2020–2021 годы будет построен участок границы в пределах Харьковской и Луганской областей, в 2021–2022 годы — в Луганской и Сумской областях, а в 2022–2025 годах — в Сумской, Черниговской и Одесской областях.

Построить «Стену» на границе с Россией в 2014 году предложил бывший тогда главой правительства Украины Арсений Яценюк. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов и установку специальных объектов, таких как наблюдательные башни и опорные пункты.

Украина построила «Стену» на границе с Россией
Фотогалерея 
Фото: Константин Чергинский/ТАСС

Проект планировалось реализовать до конца 2018 года. Однако в ноябре 2018-го в МВД Украины заявили о недостаточном финансировании строительства, и проект был продлен до 2021 года.

По данным телеканала «24», по состоянию на май 2020 года «Стена» готова на 40%.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Украина, стена, граница
Материалы по теме
Порошенко посоветовал властям Украины строить стену на границе с Россией
Политика
Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом
Политика
Помощник Зеленского допустил строительство стены на границе с Донбассом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter