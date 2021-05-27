Хуснуллин допустил привлечение заключенных к работе на некоторых стройках

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Предложение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) привлекать осужденных работать на стройках прорабатывается, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

По словам Хуснуллина, такая практика имеет право на существование и работала в СССР.

«Для каких-то объектов это вполне возможный вариант. Это хорошо и для экономики, и для людей. Пусть лучше работают на стройке, чем сидят взаперти», — сказал вице-премьер.

20 мая директор ФСИН Александр Калашников выступил с идеей заменить трудовых мигрантов заключенными. По словам главы ФСИН, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия». Отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату. ФСИН рассматривает создание в Сибири для осужденных исправительного центра, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров, добавил Калашников.