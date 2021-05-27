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Общество ,  

Хуснуллин допустил привлечение заключенных к работе на некоторых стройках

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Предложение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) привлекать осужденных работать на стройках прорабатывается, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

По словам Хуснуллина, такая практика имеет право на существование и работала в СССР.

«Для каких-то объектов это вполне возможный вариант. Это хорошо и для экономики, и для людей. Пусть лучше работают на стройке, чем сидят взаперти», — сказал вице-премьер.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

20 мая директор ФСИН Александр Калашников выступил с идеей заменить трудовых мигрантов заключенными. По словам главы ФСИН, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия». Отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату. ФСИН рассматривает создание в Сибири для осужденных исправительного центра, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров, добавил Калашников.

Также заключенные могли бы быть задействованы на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. По словам главы ФСИН, крупный бизнес также заинтересован в привлечении заключенных. В частности, «Норникель» выступил с предложением привлекать спецконтингент для работ в Норильске.

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Министр юстиции Константин Чуйченко, комментируя инициативу, сказал, что таким образом можно будет создавать исправительные центры на крупных стройках и других объектах. Он отметил, что их создание даст осужденным возможность реализовать право на замену наказания.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что поддержит инициативу ФСИН, если к процессу подойдут с гуманистической и рационально-коммерческой точек зрения. Титов также добавил, что заключенным должна быть предложена прозрачная и понятная юридическая база для оформления трудовых отношений с соблюдением всех их прав.

Материал дополняется

Марат Хуснуллин Александр Калашников ФСИН Заключенные
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