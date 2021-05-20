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Общество ,  
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В ОНК оценили идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Предложение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) привлекать заключенных к работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты — это хорошая инициатива, так как многие отбывающие наказание хотели бы работать и получать зарплату. Об этом заявила РБК член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Это хорошая инициатива, если это не принудительно, если люди сами изъявляют желание. Сейчас многие «за решеткой» хотят работать», — сказала Меркачева.

По ее словам, в колониях существует очень ограниченное количество производств. В ряде регионов заключенным не могут предложить ничего кроме деревообработки и швейного производства.

«Но люди хотят работать. Хотят заработать деньги. И это очень важно, потому что, когда они освобождаются, у них ничего нет. Заработанная сумма помогла бы им какое-то время продержаться, выжить», — сказала член ОНК.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

У тех, кто не работал во время заключения, после выхода на свободу на руках было около 1 тыс. руб., рассказала Меркачева. Она отметила, что для работы заключенных нужно создать нормальные условия, а также обеспечить им достойную зарплату.

Член ОНК выразила уверенность в том, что «как в ГУЛАГе не окажется».

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«Это были другие времена. Сейчас адвокаты приезжают, могут сфотографировать, в каких условиях люди работают, что происходит, есть общественники, которые мониторят ситуацию», — пояснила она.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Предложение ФСИН также поддержала член московской ОНК Ольга Дружинина.

«С моей точки зрения, идея очень хорошая. Для ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вопрос трудовой занятости является первостепенным. Если они работали в частных компаниях, у них, вероятнее всего, была возможность остаться в этих компаниях и не прерывать социальные связи с семьей. Это позволяет им также оплачивать гражданские иски, штрафы, если таковые были», — сказала она.

Помимо этого, положительная характеристика с рабочего места и выплата причиненного ущерба имеет ключевое значение при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении, добавила член ОНК.

«С точки зрения защиты прав заключенных это крайне важная инициатива. С точки зрения привлечения предпринимательства в пенитенциарную систему — это тоже хороший вариант. <...> Нужны подобные «исправцентры», которые будут функционировать на территории производств, вложения в саму пенитенциарную систему», — добавила Дружинина.

ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
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Мигранты у Единого миграционного центра Московской области

В то же время Дружинина обратила внимание на неготовность общества к подобным инициативам. В числе таких проявлений она отметила сравнения с ГУЛАГом, а также неготовность предпринимателей использовать труд заключенных. По ее словам, обществу стоит разъяснять, что приговоренные к принудительным работам — это люди, совершившие нетяжкие преступления, они не представляют опасности.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты. По его словам, отбывающие наказание могут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату. Он отметил, что таким способом будет решена трудовая проблема, а также произойдет «та самая социализация».

ФСИН Заключенные новости
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