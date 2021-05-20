В ОНК оценили идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Предложение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) привлекать заключенных к работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты — это хорошая инициатива, так как многие отбывающие наказание хотели бы работать и получать зарплату. Об этом заявила РБК член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Это хорошая инициатива, если это не принудительно, если люди сами изъявляют желание. Сейчас многие «за решеткой» хотят работать», — сказала Меркачева.

По ее словам, в колониях существует очень ограниченное количество производств. В ряде регионов заключенным не могут предложить ничего кроме деревообработки и швейного производства.

«Но люди хотят работать. Хотят заработать деньги. И это очень важно, потому что, когда они освобождаются, у них ничего нет. Заработанная сумма помогла бы им какое-то время продержаться, выжить», — сказала член ОНК.