В ОНК оценили идею заменить трудовых мигрантов заключенными

У тех, кто не работал во время заключения, после выхода на свободу на руках было около 1 тыс. руб., рассказала Меркачева. Она отметила, что для работы заключенных нужно создать нормальные условия, а также обеспечить им достойную зарплату.
Член ОНК выразила уверенность в том, что «как в ГУЛАГе не окажется».
«Это были другие времена. Сейчас адвокаты приезжают, могут сфотографировать, в каких условиях люди работают, что происходит, есть общественники, которые мониторят ситуацию», — пояснила она.
Предложение ФСИН также поддержала член московской ОНК Ольга Дружинина.
«С моей точки зрения, идея очень хорошая. Для ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вопрос трудовой занятости является первостепенным. Если они работали в частных компаниях, у них, вероятнее всего, была возможность остаться в этих компаниях и не прерывать социальные связи с семьей. Это позволяет им также оплачивать гражданские иски, штрафы, если таковые были», — сказала она.
Помимо этого, положительная характеристика с рабочего места и выплата причиненного ущерба имеет ключевое значение при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении, добавила член ОНК.
«С точки зрения защиты прав заключенных это крайне важная инициатива. С точки зрения привлечения предпринимательства в пенитенциарную систему — это тоже хороший вариант. <...> Нужны подобные «исправцентры», которые будут функционировать на территории производств, вложения в саму пенитенциарную систему», — добавила Дружинина.
В то же время Дружинина обратила внимание на неготовность общества к подобным инициативам. В числе таких проявлений она отметила сравнения с ГУЛАГом, а также неготовность предпринимателей использовать труд заключенных. По ее словам, обществу стоит разъяснять, что приговоренные к принудительным работам — это люди, совершившие нетяжкие преступления, они не представляют опасности.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты. По его словам, отбывающие наказание могут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату. Он отметил, что таким способом будет решена трудовая проблема, а также произойдет «та самая социализация».