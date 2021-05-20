Титов оценил идею заменить трудовых мигрантов заключенными

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Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что поддержит инициативу ФСИН заменить трудовых мигрантов заключенными, если к процессу подойдут с гуманистической и рационально-коммерческой точек зрения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«ФСИН снимет с себя лишние функции, заключенные получат поблажки и оплату своего труда, государству не придется завозить дополнительных мигрантов. Прекрасно. Главное, сделать это эффективно и не превратить в ГУЛАГ, как это и пообещал глава ФСИН Александр Калашников», — заявил Титов.

Он отметил, что у государства нет задачи издеваться над заключенными, но добавил, «что не уверен, что и перевоспитание — реальная цель».

«Однако привести в чувство людей, еще осознанно не вставших на путь криминала, — вполне осуществимо. Я встречался с подследственными в СИЗО — отсутствие какой-либо деятельности превращается для них в настоящую муку», — отметил уполномоченный.