Глава Минюста поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о привлечении заключенных к работе вместо трудовых мигрантов. Об этом он сообщил журналистам, передает «Интерфакс»

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу», — отметил Чуйченко.

По его словам, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Он отметил, что сейчас право перейти на отбытие наказания в виде исправительных работ имеют около 180 тыс. человек, находящихся в местах лишения свободы.

Однако в стране создано всего порядка 8 тыс. мест в исправительных центрах, поэтому власти не могут в полной мере реализовать право людей на замену наказания. В то же время Чуйченко отметил, исправительные работы помогают заключенным не отрываться от общества, получать зарплату и выполнять свои обязательства, вытекающие из решения судов.