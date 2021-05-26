Польша закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов

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Польские власти запретили самолетам белорусских авиаперевозчиков пересекать воздушное пространство страны. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.

«Совет министров одобрил запрет на вхождение в польское воздушное пространство самолетов, которые используют авиаперевозчики из Белоруссии. Это часть реализации санкций, которые просил ввести премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на заседании Совета Европы», — говорится в сообщении.

Евросоюз запретил принимать воздушные суда белорусских авиакомпаний 24 мая. Это случилось после того, как днем ранее белорусские диспетчеры сообщили пилотам самолета Ryanair о минировании борта. Самолет сел в Минске.

Этим рейсом летели сооснователь оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга россиянка Софья Сапега. Власти Белоруссии признали ресурс экстремистским в октябре прошлого года, а члены его редакции в марте 2021-го были признаны экстремистами. Протасевича и Сапегу арестовали.